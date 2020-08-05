Российские технологии вынудили армию США искать альтернативу GPS

«Российская газета» отмечает, что сейчас армия США полностью зависит от GPS. Благодаря спутникам осуществляется навигация самолётов и кораблей, пехоты и управляемых ракет, беспилотников.

Однако российские электронной борьбы могут не только заглушить навигационные сигналы, но и подменить их. Таким образом можно заставить ракету противника уничтожить свой же корабль.

Журналисты пишут, что эффективность российских средств РЭБ уже ощутили на себе американские военные в Сирии. Их лишили связи и возможности ориентироваться. «Российская газета» отмечает, что в курс обучения штурманов ВМС США якобы вернули секстанты.

В качестве альтернативы GPS может выступать MAGNAV — система навигации по магнитному полю Земли.