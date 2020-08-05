Наука и технологии
Сегодня 15:52
Российские технологии вынудили армию США искать альтернативу GPS
А именно средства РЭБ
Российские технологии радиоэлектронного подавления вынудили армию США искать альтернативу GPS. Он может оказаться важным, если основную спутниковую систему навигации выведут из строя.
«Российская газета» отмечает, что сейчас армия США полностью зависит от GPS. Благодаря спутникам осуществляется навигация самолётов и кораблей, пехоты и управляемых ракет, беспилотников.
Однако российские электронной борьбы могут не только заглушить навигационные сигналы, но и подменить их. Таким образом можно заставить ракету противника уничтожить свой же корабль.
Журналисты пишут, что эффективность российских средств РЭБ уже ощутили на себе американские военные в Сирии. Их лишили связи и возможности ориентироваться. «Российская газета» отмечает, что в курс обучения штурманов ВМС США якобы вернули секстанты.
В качестве альтернативы GPS может выступать MAGNAV — система навигации по магнитному полю Земли.