Российские тяжёлые огнемёты и реактивные установки проверили на масштабных учениях

«Солнцепёк» — это, по сути, модификация ТОС-1 «Буратино». Она была разработана в 2001 году. Выполнена на базе танка Т-72, а главной её задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Если сравнивать с огнемётом предыдущего поколения, то в «Солнцепёке» количество направляющих уменьшено с 30 до 24.

«Метеорит» же создан на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Сейчас установку используют для разминирования и ударов по террористам в Сирии.

В учениях «Центр-2019» участвуют 128 тысяч военнослужащих и более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники. Проходят они с 16 по 21 сентября на нескольких полигонах. За учениями наблюдает президент России.