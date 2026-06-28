Российские ученые изучат связь магнитосферы Земли и работы сердца

Опубликовано 28 июня 2026, 08:471 мин.
Российские ученые изучат связь магнитосферы Земли и работы сердцаЭксперимент пройдет на МКС
В Институте медико-биологических проблем РАН сообщили, что в рамках 75-й миссии на Международную космическую станцию российские ученые проведут эксперимент «Эндотелий». Исследователи хотят изучить, как изменения геомагнитной обстановки влияют на сердечно-сосудистую систему человека, пишет ТАСС.
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Основное внимание специалисты уделят микроциркуляторному руслу, то есть сети мелких кровеносных сосудов. Ученые сравнят показатели, полученные у космонавтов на борту МКС, с данными наблюдений на Земле, сообщили в учреждении.
Еще один проект, который пройдет на орбите, получил название «Цитомеханариум». В его рамках планируется изучить клетки мух-дрозофил, находившихся в условиях космического полета. После возвращения образцов специалисты проверят белки и гены у нового потомства насекомых, чтобы определить возможные изменения после пребывания в космосе.