Российские ученые изучат связь магнитосферы Земли и работы сердца

Основное внимание специалисты уделят микроциркуляторному руслу, то есть сети мелких кровеносных сосудов. Ученые сравнят показатели, полученные у космонавтов на борту МКС, с данными наблюдений на Земле, сообщили в учреждении.

Еще один проект, который пройдет на орбите, получил название «Цитомеханариум». В его рамках планируется изучить клетки мух-дрозофил, находившихся в условиях космического полета. После возвращения образцов специалисты проверят белки и гены у нового потомства насекомых, чтобы определить возможные изменения после пребывания в космосе.