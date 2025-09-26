​​Российские ученые научили дроны сохранять управление при помехах

Для этого на дроны устанавливается адаптивная антенная решетка. Она автоматически подстраивает канал управления под изменяющиеся условия, повышая помехоустойчивость, снижая мощность радиопередатчиков и сокращая время простоя связи.

По словам разработчиков, технология пригодна в самых разных условиях: при доставке грузов и аэросъемке в городах, где сигнал блокируют здания, при поисковых операциях в лесу и других природных условиях, а также в зонах, где дроны могут намеренно глушить.

Способ недавно запатентован, сейчас его тестируют в полевых условиях.