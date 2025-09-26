Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2025, 18:05
1 мин.

​​Российские ученые научили дроны сохранять управление при помехах

Новый способ
Специалисты Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) предложили способ, позволяющий беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) сохранять управление даже при сильных радиопомехах, включая намеренные попытки глушения сигнала, пишет ТАСС.
Для этого на дроны устанавливается адаптивная антенная решетка. Она автоматически подстраивает канал управления под изменяющиеся условия, повышая помехоустойчивость, снижая мощность радиопередатчиков и сокращая время простоя связи.

По словам разработчиков, технология пригодна в самых разных условиях: при доставке грузов и аэросъемке в городах, где сигнал блокируют здания, при поисковых операциях в лесу и других природных условиях, а также в зонах, где дроны могут намеренно глушить.

Способ недавно запатентован, сейчас его тестируют в полевых условиях.