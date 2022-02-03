Российские ученые разработали способ очистки сточных вод до питьевой

Ученые Института металлургии Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета синтезировали сорбент с высокой продуктивностью. Сообщается, что применение сорбента не приведет к образованию новых отходов.

Испытания нового сорбента проводили в Свердловской области на одном из предприятий. Результаты показали, что разработка ученых очищает воду до качества питьевой, а полученные при этом соединения хрома можно вернуть в производство.

Сообщается, что за основу созданного сорбента ученые взяли минерал, похожий на глину, монтмориллонит, который часто используют в сорбционных технологиях. На первом этапе разработки минерал модифицировали наночастицами магнетита.

Далее в него ввели молекулу основного сорбционного элемента, селективного по отношению к хрому, что позволило увеличить сорбционную емкость материала в пять раз, с 20 до 98-99 процентов у полученного композита. Результаты ученых открывают новые пути к безотходному производству и улучшению ситуации с экологией.

Работа выполнена в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук, утвержденной Правительством РФ.