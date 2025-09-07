Российские ученые создали наножидкость на основе алмазов

Российские ученые создали наножидкость на основе алмазовДля эффективного нагрева воды солнцем
Традиционные солнечные коллекторы используют твердые материалы, например полупроводники, для поглощения света. Они теряют часть энергии, поэтому ученые ищут более эффективные решения. Наножидкости — растворы с наночастицами, которые хорошо поглощают свет и проводят тепло — стали перспективной альтернативой. Однако раньше такие жидкости были дорогими или нестабильными.
Российская команда из Ростова-на-Дону и Москвы создала наножидкость на основе воды и графита. С помощью ультразвука и микроволн графит превратился в наночастицы алмаза, размером в десятки раз меньше вирусов. Тесты показали: при концентрации алмазных частиц 0,25% жидкость нагревает воду почти на 87%, что значительно выше стандартных методов.
Внедрение разработки поможет сделать солнечную энергетику доступнее, снизить зависимость от нефти и газа и уменьшить выбросы парниковых газов.