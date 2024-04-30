Российские учёные автоматизируют 3D-печать из металла

Аддитивное металлическое производство — это новая технология, которая позволяет создавать металлические изделия по их 3D-модели. Это особенно полезно в авиации, автомобилестроении и энергетике. Такие технологии сокращают время и затраты на производство, что особенно важно при использовании дорогостоящих материалов.

Аддитивные технологии играют ключевую роль в создании сложных деталей для авиационной промышленности и нефтегазового сектора. Это позволяет быстрее получать готовые изделия и снижает финансовые затраты на производство.

Научные разработки в Пермском Политехническом университете направлены на создание интеллектуальной системы контроля в аддитивном металлическом производстве. Это позволит автоматизировать процесс контроля качества и сократить время производства, что повысит эффективность и качество работы комплексов.