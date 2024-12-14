Российские учёные будут исследовать образцы горной породы на синхротроне СКИФ

Учёные Новосибирского государственного университета разработали новые методики для изучения горных пород с помощью математического моделирования. Эти подходы уже прошли экспериментальное подтверждение на Курчатовском источнике синхротронного излучения и могут быть использованы в будущем на Сибирском кольцевом источнике фотонов. На данный момент такие методики помогают нефтегазовым компаниям более эффективно исследовать образцы породы, что особенно важно при разведке трудноизвлекаемых углеводородов.

Цифровой керн, по словам научного сотрудника НОЦ «Газпромнефть-НГУ» Михаила Фокина, представляет собой трёхмерную цифровую модель образца горной породы, созданную с помощью рентгеновской томографии. Это позволяет проводить виртуальные эксперименты, имитируя реальные лабораторные исследования, но гораздо быстрее и дешевле. Такие эксперименты помогают улучшить качество исследований и ускорить процесс получения нужных данных. В дальнейшем накопленная информация может быть использована для анализа с применением методов машинного обучения.

Синхротронное излучение, по мнению учёных, обладает гораздо большими возможностями по сравнению с традиционными методами рентгеновской томографии. Оно позволяет просвечивать крупные образцы с высоким разрешением, что даёт возможность отслеживать процессы в реальном времени и различать такие материалы, как нефть и вода, которые трудно отделить обычными методами. Исследования на Курчатовском источнике синхротронного излучения показали большой потенциал этого подхода, и учёные планируют продолжить серию экспериментов в следующем году, используя их для дальнейших разработок в нефтегазовой отрасли.