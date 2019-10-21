Российские учёные доказали пользу платных дорог

Они разработали метод подсчёта выгоды путём фиксации количества остановок грузовиков на различных маршрутах. Дело в том, что при прохождении грузовых автомобилей через населённые пункты топливо сжигается в бОльших количествах. Ведь водители вынуждены снижать скорость и тормозить. Из-за этого растёт и объём выбросов вредных веществ в воздух.

На платных же дорогах движение получается быстрым и равномерным. Так и топливо экономится, и для природы безопаснее.

Поэтому исследователи и решили создать методику, которая позволила бы наглядно подсчитать для компаний-перевозчиков выгоду использования платных дорог. По словам учёных, предприниматели часто не задумываются о том, что выбор такого вариант может сократить расходы на топливо.

Методика подсчёта получилась достаточно простой. Число остановок извлекается из данных приложения «Яндекс.Пробки», а другую нужную информацию можно собирать с помощью ГЛОНАСС и GPS.