Российские учёные изобрели очищение воды «холодным кипячением»

Новый метод использует кавитационную обработку жидкости. Кавитация — это процесс образования пузырьков при резких перепадах давления в воде. Во время этого высвобождаются кислород и перекись водорода, которые выступают в качестве мощных окислителей. Под их воздействием тяжёлые металлы образуют осадок. Этот осадок легко удалить специальным скребком. То есть в итоге получается очищенная вода.

Этот процесс кавитации иногда называют «холодным кипением». Пока технология учёных довольно дорогая. Но специалисты считают, что у неё есть значительное преимущество. Дело в том, что выпавшие в осадок металлы можно использовать вторично.