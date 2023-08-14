Российские учёные изучат влияние солнечного ветра на поверхность Луны

Один из инструментов на борту автоматической станции «Луна-25» будет изучать, как солнечный ветер воздействует на Луну. Этот факт был подтверждён Львом Зелёным, научным руководителем Института космических исследований РАН.

Солнечный ветер, двигаясь со скоростью 400-500 км/с, сталкивается с магнитным полем Земли и иногда достигает атмосферы, вызывая полярные сияния. Но Луна не имеет магнитного поля и атмосферы, поэтому солнечный ветер прямо воздействует на её поверхность. Один из приборов на станции, ионный энерго-масс-анализатор, АРИЕС-Л, будет исследовать, как этот солнечный ветер взаимодействует с плазменной и пылевой оболочкой Луны.

«Союз-2.1б» с «Луной-25» стартовал с космодрома Восточный 11 августа. По плану, к 16 августа аппарат должен подойти к Луне, а 21 августа ожидается его мягкая посадка. Вскоре после запуска, 13 августа, было объявлено, что научные приборы на станции были активированы, и первые данные уже начали поступать на землю для анализа.