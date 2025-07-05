Российские учёные модернизировали советский нанолитограф

Опубликовано 05 июля 2025, 00:181 мин.
Российские учёные модернизировали советский нанолитографДля создания рентгеновской оптики
Учёные Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) модернизировали старый электронный нанолитограф, созданный ещё в советское время, и превратили его в установку для производства компонентов рентгеновской и дифракционной оптики. Об этом сообщил Андрей Наумов, руководитель Троицкого подразделения ФИАН.
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В качестве базы использовали нанолитограф, который ранее применялся для производства электроники в СССР и странах СЭВ. После распада Союза эти установки перестали выпускать. Современные учёные не только восстановили технику, но и обновили её с учётом современных технологий.
С помощью установки уже созданы элементы для спектрометров, а также дифракционные решетки, которые применяются в системах машинного зрения и микроскопии. Особое внимание уделяется решёткам для рентгеновской оптики, включая новые образцы с переменным периодом. Также возможна печать на больших пластинах размером до 150×150 мм.
Электронно-лучевая литография позволяет создавать наноструктуры с детализацией менее 200 нанометров.