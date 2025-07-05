Российские учёные модернизировали советский нанолитограф

В качестве базы использовали нанолитограф, который ранее применялся для производства электроники в СССР и странах СЭВ. После распада Союза эти установки перестали выпускать. Современные учёные не только восстановили технику, но и обновили её с учётом современных технологий.

С помощью установки уже созданы элементы для спектрометров, а также дифракционные решетки, которые применяются в системах машинного зрения и микроскопии. Особое внимание уделяется решёткам для рентгеновской оптики, включая новые образцы с переменным периодом. Также возможна печать на больших пластинах размером до 150×150 мм.

Электронно-лучевая литография позволяет создавать наноструктуры с детализацией менее 200 нанометров.