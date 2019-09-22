Российские учёные нашли метод улучшения защиты зданий от взрывов и землетрясений

Создание таких систем требует математической модели. Но любая модель, описывающая сложные процессы, включает различные неточности. Их игнорирование в дальнейшем может привести к катастрофе, если на систему будет воздействовать неучтённый параметр.

Кроме того, есть проблема многокритериальности задач при разработке системы, которая возникает из-за противоречивых требований к ней. Решить такие задачи довольно трудно. А неопределённости делают их ещё более сложными.

Учёные рассматривали системы обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных, связанные с моделью динамического объекта с внешними воздействиями.

«Для рассматриваемой системы вводятся показатели, характеризующие переходные процессы для всего класса внешних воздействий и начальных условий, называемые максимальные уклонения выходов системы. По существу, эти показатели определяют максимальный отклик системы при «наихудших» (наиболее опасных) внешнем воздействии и начальном состоянии», — рассказал один из учёных.

В итоге исследователи предложили новые методы и алгоритмы для решения задач. Их применение способствует значительному продвижению в практике виброударозащиты.