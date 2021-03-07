Российские учёные нашли новую элементарную частицу

Исследователи открыли орбитальное возбуждение (резонанс) Ξb(6100)– прелестно-странного бариона. Оно распадается на основное состояние Ξb– и два пи-мезона противоположных зарядов.

Учёные для своей работы изучили данные столкновений протонов на Большом адронном коллайдере в 2016-2018 годах.

Исследователи рассказали, что поначалу им было неочевидно, что по имеющимся данным можно увидеть сигнал от нового бариона. Тем не менее, в итоге они смогли обнаружить новую частицу с большой статистической значимостью.

Барионы входят в группу элементарных частиц, участвующих в сильном взаимодействии.