Российские учёные нашли новый способ бороться с болью в колене

В основе остеоартрита лежат два компонента: разрушение тканей и воспаление. Лекарство от болезни должно бороться с двумя этими аспектами. Но большинство современных препаратов облегчают только воспаление.

При хронической стадии остеоартрита ключевую роль играют ферменты киназы SYK и cSrc. Учёные предложили «выключать» их, чтобы остановить процесс разрушения сустава. Это можно сделать с помощью молекулы MT-SYK-03.

На её основе создали лекарство. Оно уже успешно прошло первую стадию клинических испытаний. «Насколько нам известно, это первый препарат, который одновременно воздействует на метаболизм костной и хрящевой ткани и одновременно борется с воспалительным процессом. Результаты первой стадии испытаний вселяют надежду на возможность эффективного лечения этого тяжёлого заболевания. Сейчас мы ждём начала следующей, второй фазы клинических исследований, которая пройдёт на пациентах и продлится в общей сложности около года», — отметили учёные.