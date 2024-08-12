Российские учёные нашли способ ускорить перевозку товаров

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали новый алгоритм, который поможет логистическим компаниям строить более эффективные маршруты для доставки. Как сообщили в пресс-службе университета, этот алгоритм оптимизирует путь, разбивая все точки доставки на кластеры и постепенно уточняя их количество. При этом для построения маршрутов используется усовершенствованный вариант алгоритма ближайшего соседа, который позволяет избегать неоправданно длинных участков между конечными точками маршрута. Это особенно важно при работе с большими объёмами данных, когда количество точек доставки превышает 5000.

В пресс-службе НГТУ отметили, что новый алгоритм будет интегрирован в специальное приложение для логистических компаний. Разработчики планируют, что в будущем к нему будут добавлены и другие алгоритмы, включая те, что основаны на методах машинного обучения и искусственного интеллекта. Проект уже получил поддержку в рамках федеральной программы «Платформа университетского технологического предпринимательства», которая выделила грант в размере одного миллиона рублей на развитие стартапа.

Приложение, в которое войдёт этот алгоритм, будет анализировать различные параметры, такие как количество заказов, ограничения по времени, доступность автопарка и другие важные факторы. Например, оно сможет учитывать вес и объем груза, оперативно вносить изменения в маршрут, учитывать приоритеты заказов и дорожные условия. В итоге это позволит логистическим компаниям не только сократить время доставки, но и более эффективно использовать свои ресурсы.