Российские учёные нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов

Для поиска определённых веществ в допинг-пробе спортсменов сейчас применяется масс-спектрометрия. С помощью данного метода можно определить наличие в крови или моче анаболиков, диуретиков и даже искусственного тестостерона.

Однако одной масс-спектрометрией обойтись нельзя. Нужно сопоставить полученные данные с базами различных соединений. Однако последних слишком много. Это усложняет дело.

Учёные предложили снизить количество вариантов соединений для поиска. Для этого нужно проводить два дополнительных анализа, основанных на реакциях обмена легкого и тяжёлого изотопов водорода и легкого и тяжёлого изотопов кислорода. Благодаря этим анализам можно получить данные о структуре молекулы и использовать это для подбора подходящих соединений.