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Российские учёные нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов
Разработали два дополнительных анализа
Российские учёные из Сколтеха нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов. К стандартным процедурам они предложили добавить два дополнительных анализа.
Для поиска определённых веществ в допинг-пробе спортсменов сейчас применяется масс-спектрометрия. С помощью данного метода можно определить наличие в крови или моче анаболиков, диуретиков и даже искусственного тестостерона.
Однако одной масс-спектрометрией обойтись нельзя. Нужно сопоставить полученные данные с базами различных соединений. Однако последних слишком много. Это усложняет дело.
Учёные предложили снизить количество вариантов соединений для поиска. Для этого нужно проводить два дополнительных анализа, основанных на реакциях обмена легкого и тяжёлого изотопов водорода и легкого и тяжёлого изотопов кислорода. Благодаря этим анализам можно получить данные о структуре молекулы и использовать это для подбора подходящих соединений.