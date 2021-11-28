Наука и технологии
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Российские учёные научились быстро определять, кто заразил пациента ВИЧ

Это важно для разработки профилактических мер
Эпидемиологи Роспотребнадзора начали внедрять методику ускоренного поиска родственных образцов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это позволяет быстрее определить цепочку заражения и найти его источник.
Российские учёные научились быстро определять, кто заразил пациента ВИЧ

Это метод ускоренного секвенирования, то есть определения генетической последовательности ДНК и РНК. Новый анализ расшифровывает не весь геном патогена, а его определённые части. Благодаря этому можно увеличить пропускную способность лабораторий в пять раз.

Специалисты пояснили журналистам, что если не изучить, откуда пошло распространение ВИЧ, невозможно прервать цепочку заражений. Во время таких исследований медики сравнивают нуклеотидные последовательности образцов вируса друг с другом и обнаруживают группы пациентов, у которых они очень похожи. Если связь есть, то можно сказать, что люди в группе инфицированных, скорее всего, эпидемиологически связаны друг с другом. «Например, это молодые люди, которые инфицировались гомосексуальным путем. Или группа людей, у которых был опыт парентерального употребления наркотиков», — пояснил эксперт.

Учёные планируют запатентовать технологию.

Источник: Известия
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