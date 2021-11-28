Российские учёные научились быстро определять, кто заразил пациента ВИЧ

Это метод ускоренного секвенирования, то есть определения генетической последовательности ДНК и РНК. Новый анализ расшифровывает не весь геном патогена, а его определённые части. Благодаря этому можно увеличить пропускную способность лабораторий в пять раз.

Специалисты пояснили журналистам, что если не изучить, откуда пошло распространение ВИЧ, невозможно прервать цепочку заражений. Во время таких исследований медики сравнивают нуклеотидные последовательности образцов вируса друг с другом и обнаруживают группы пациентов, у которых они очень похожи. Если связь есть, то можно сказать, что люди в группе инфицированных, скорее всего, эпидемиологически связаны друг с другом. «Например, это молодые люди, которые инфицировались гомосексуальным путем. Или группа людей, у которых был опыт парентерального употребления наркотиков», — пояснил эксперт.

Учёные планируют запатентовать технологию.