Наука и технологии
Сегодня в 19:40
1 мин.

Российские учёные научились изменять ДНК коров

Об этом сообщает портал «Научная Россия»
Теперь в России существует технология, при помощи которой можно менять ДНК коровы на уровне одной клетки. Её создали уральские исследователи. Подробнее - в статье.
Российские учёные научились изменять ДНК коров

Исследователи из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН смогли первыми в России разработать особую методику. Она позволяет на уровне одной клетки воздействовать на ДНК коров.

Как пишет автор статьи, достичь такого результата получилось благодаря блокировке гена подверженности к лейкозу (инфекционное заболевание, часто встречающееся у животных) у коровы.

Российские учёные научились изменять ДНК коров

По словам ведущего научного сотрудника Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктора биологических наук Анны Кривоноговой, их задачей было изменить три параметра. Это наличие рогов у коров, восприимчивость животных к лейкозу, наличие в молоке белка, который вызывает аллергию. В результате получилось создать метод, позволяющий изменять геном.

Новая технология включает в себя подселение в клетку животного аденовируса. В этот аденовирус затем помещается система редактирования. В итоге подавленный участок не будет появляться ни у самого животного, ни у его потомства.

Источник: Научная Россия
Новости партнеров
Новости партнеров