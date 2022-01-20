Российские учёные научились изменять ДНК коров

Исследователи из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН смогли первыми в России разработать особую методику. Она позволяет на уровне одной клетки воздействовать на ДНК коров.

Как пишет автор статьи, достичь такого результата получилось благодаря блокировке гена подверженности к лейкозу (инфекционное заболевание, часто встречающееся у животных) у коровы.