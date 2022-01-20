Российские учёные научились изменять ДНК коров

Российские учёные научились изменять ДНК коровОб этом сообщает портал «Научная Россия»
Исследователи из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН смогли первыми в России разработать особую методику. Она позволяет на уровне одной клетки воздействовать на ДНК коров.
Как пишет автор статьи, достичь такого результата получилось благодаря блокировке гена подверженности к лейкозу (инфекционное заболевание, часто встречающееся у животных) у коровы.
По словам ведущего научного сотрудника Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктора биологических наук Анны Кривоноговой, их задачей было изменить три параметра. Это наличие рогов у коров, восприимчивость животных к лейкозу, наличие в молоке белка, который вызывает аллергию. В результате получилось создать метод, позволяющий изменять геном.
Новая технология включает в себя подселение в клетку животного аденовируса. В этот аденовирус затем помещается система редактирования. В итоге подавленный участок не будет появляться ни у самого животного, ни у его потомства.