Российские учёные научились получать топливо из винограда

Учёные из Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета разработали новую технологию, которая позволяет экономить нефтепродукты. Они сосредоточились на создании альтернативного источника энергии, такого как биотопливо. Особенно они изучили использование виноградного жмыха для производства биоэтанола второго поколения (БТII).

Существующие технологии получения биоэтанола требуют предварительной обработки сырья для удаления лигнина. Однако исследователи заметили проблемы в процессе ферментации и брожения, которые снижают эффективность производства. Они решили использовать виноградный жмых и разработали новые методы, чтобы улучшить процесс.

Процесс разработали учёные Казанского федерального университета. Они выяснили, что полученный биоэтанол имеет лучшие характеристики по сравнению с бензином. Он обладает высоким октановым числом, меньшей температурой сгорания и не содержит сернистых соединений. Стремясь к устойчивому развитию, учёные считают, что спрос на биоэтанол будет расти, поскольку он соответствует принципам циркулярной экономики.