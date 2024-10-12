Российские учёные научились предсказывать прочность авиадеталей

Учёные из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Московского авиационного института (МАИ), разработали метод, который поможет точнее оценивать надёжность и долговечность авиационных конструкций. Об этом рассказала Алина Хакимзянова, руководитель пресс-службы МТУСИ. Основная проблема заключается в усталости металлов — процессе, когда металл постепенно накапливает повреждения под действием нагрузок, что может привести к трещинам и разрушению.

Чаще всего детали машин и конструкций в авиации ломаются именно из-за усталостного разрушения. Чтобы оценить, сколько циклов напряжений сможет выдержать металл, проводятся специальные испытания, на основе которых строятся графики, известные как кривые усталости. Однако оценка этих кривых — задача не из простых, и результаты часто оказываются недостоверными из-за ограниченного числа испытаний и других факторов. Новая методика, разработанная учёными, позволяет с большей точностью анализировать результаты и предсказывать поведение металлических конструкций под нагрузками.

По словам профессора кафедры «Бизнес-информатика» МТУСИ Левона Агамирова и его коллеги Владимира Агамирова, разница в характеристиках прочности авиационных конструкций требует проектирования с большим запасом прочности, что увеличивает вес и стоимость. Поэтому даже небольшие улучшения в оценках этих характеристик могут значительно повысить эксплуатационные качества авиационной техники. Профессор МАИ Владимир Вестяк добавил, что при испытаниях 200 образцов с различными уровнями напряжений новая методика показала свою эффективность, повысив точность и надёжность прогнозов долговечности металлических изделий.