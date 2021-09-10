Российские учёные назвали главные источники загрязнения Арктики

Исследователи провели донные траловые съёмки. «По сути, наша трансарктическая экспедиция является первой, в которой сделана попытка оценки количества мусора на дне четырёх морей Северного Ледовитого океана – Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых», — рассказал один из учёных.

Как оказалось, в основном мусор в арктических морях появляется из-за того, что его приносят крупные реки, а также из-за отходов рыболовства, морской разведки и добычи нефти и газа, а также судоходства и прибрежного туризма.