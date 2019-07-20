Российские учёные обнаружили негативное влияние Wi-Fi на пчёл

Учёные два года изучали воздействие излучения Wi-Fi роутера на поведение пчёл: на то, как они сохраняют условный пищевой рефлекс на запах. Насекомых подвергали воздействию роутера, который излучал волны длиной 12,5 см, частотой 2,4 ГГц и глубиной проникновения около 1 см. Пчёлы подвергались воздействию по 2, 4, 6 и 24 часа.

Как оказалось, насекомые, облучённые Wi-Fi в течение 24 часов, демонстрировали улучшенную в 1,2 раза пищевую мотивацию и в 1,6 раз — кратковременную память. Менее продолжительное облучение на поведение пчёл никак не влияло.