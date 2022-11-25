Российские учёные обнаружили вред тихоокеанского лосося

Учёные рассказали, что перед нерестовой миграцией лососи накапливают запасы жиров как для энергии, так и для размножения. Однако вместе с липидами в организме рыб также могут накапливаться стойкие органические загрязнители (СОЗ), в том числе хлорорганические пестициды (ХОП) и полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Таким образом лососи могут переносить загрязнители из морских экосистем в зоны лесов и тундры. Умирая в реках, рыбы становятся пищей для наземных животных, а значит последние тоже потребляют токсины.

Отмечается также, что часть лососей нагуливается недалеко от Большого тихоокеанского мусорного пятна. Именно там они заражаются опасными веществами.