Российские учёные объявили о создании искусственной конины

Исследователи считают, что культивируемое мясо может стать более здоровой альтернативой обычному, так как при его создании будут использоваться клетки животных, выращенные в среде без вирусов и бактерий. В традиционном животноводстве же часто используются антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека.

Учёные рассказали, что решили создать искусственную конину потому, что на них повлияли традиции Республики Татарстан. Технология производства культивируемого мяса у авторов работы такова: сначала у молодых жеребят забирают образцы мышечной ткани, а затем помещают их в специальный инкубатор. Сейчас исследователи ищут оптимальные условия и состав питательной среды, чтобы мышечные компоненты могли расти с максимальной скоростью.

Учёные ожидают, что потребители не почувствуют разницы между культивируемым мясом и обычным. Первая котлета из искусственной конины должна появиться через три года, а полноценный кусок мяса планируют напечатать на биопринтере через пять лет.