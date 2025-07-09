Российские учёные открыли новый вид рыбы в одном-единственном ручье на Кубани

Опубликовано 09 июля 2025, 20:371 мин.
Российские учёные открыли новый вид рыбы в одном-единственном ручье на КубаниВодится только там
Российские биологи описали новый вид мелкой пресноводной рыбы — аюкский гольян (Phoxinus ayukensis). Он обитает только в одном ручье — Аюк, который входит в систему реки Псекупс на Кубани. Рыба живёт на участке всего 5−7 км, ограниченном водопадами и питающемся холодными подземными источниками.
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Исследователи заметили изолированную популяцию почти 100 лет назад, но только сейчас с помощью генетического и морфологического анализа удалось доказать, что это отдельный вид. У него больше чешуек на боковой линии и особенное строение плавников. Учёные предполагают, что холодная вода помогла виду выжить в суровые климатические эпохи.
Новая рыба очень уязвима: летом ручей пересыхает, превращаясь в лужи, а генетическое разнообразие популяции низкое. Это делает вид особенно чувствительным к засухам и другим изменениям среды.