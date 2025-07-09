Российские учёные открыли новый вид рыбы в одном-единственном ручье на Кубани

Исследователи заметили изолированную популяцию почти 100 лет назад, но только сейчас с помощью генетического и морфологического анализа удалось доказать, что это отдельный вид. У него больше чешуек на боковой линии и особенное строение плавников. Учёные предполагают, что холодная вода помогла виду выжить в суровые климатические эпохи.