Наука и технологии
Сегодня 19:06
Российские учёные победили хронический гепатит B
Речь идёт не о вакцине, а о препарате для борьбы с болезнью
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России разработали препарат, позволяющий полностью излечиться от хронического гепатита В. Он станет доступен уже через два года.
Гепатит В — это вирусная инфекция, атакующая печень. Данный тип вирусного гепатита считается самым серьёзным. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от последствий гепатита В (например, цирроза и рака печени) умирает около 780 тысяч человек. Впрочем, предотвратить заражение может безопасная и эффективная вакцина.
Однако глава Роспотребнадзора рассказала, что в России насчитывается большое количество больных с хроническим гепатитом В. Также она добавила, что учёные Института эпидемиологии разработали «очень интересный препарат», который через два года даст возможность людям полностью излечиваться.