Российские учёные победили хронический гепатит B

Гепатит В — это вирусная инфекция, атакующая печень. Данный тип вирусного гепатита считается самым серьёзным. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от последствий гепатита В (например, цирроза и рака печени) умирает около 780 тысяч человек. Впрочем, предотвратить заражение может безопасная и эффективная вакцина.

Однако глава Роспотребнадзора рассказала, что в России насчитывается большое количество больных с хроническим гепатитом В. Также она добавила, что учёные Института эпидемиологии разработали «очень интересный препарат», который через два года даст возможность людям полностью излечиваться.