Российские учёные «починили» лапу пожилому коту при помощи 3D-принтера

Остеосаркома — это первичная опухоль костной системы. У кота Лапуни был поражён 6-сантиметровый участок кости передней лапы. Имплантат, который ему вживили, состоял из сердцевины, выполненной из пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, и каркаса из титанового сплава. Последний распечатали на 3D-принтере. Получилась копия настоящей кости.

Имплантат заселили клетками, выделенными из костного мозга кота. Это было нужно, что искусственная кость скорее прижилась. По наблюдениям на июнь 2019 года, дело идёт к выздоровлению пациента. Кот уже может сам ходить.

Несмотря на успехи в ветеринарии, до начала использования имплантата при лечении людей пройдёт не меньше 3–4 лет клинических испытаний и технологических доработок.