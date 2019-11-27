Российские учёные показали самую древнюю собаку в мире

Останки животного сохранились очень хорошо благодаря вечной мерзлоте. Щенка назвали Догором. Учёные выяснили, что он умер в возрасте двух месяцев, но почему — непонятно. Останки же датируются возрастом 18 тысяч лет.

Несмотря на то, что авторы работы назвали животное собакой, сказать точно, какого вида было найденное животное, нельзя. Учёные провели уже два секвенирования генома щенка, но так и не смогли понять, собака он, или современный волк, или древний волк, или общий древний предок. Как рассказал профессор эволюционной генетики, разделение волк и собак как вида произошло 15-40 тысяч лет назад. Именно поэтому установить вид 18-тысячелетнего щенка так сложно.