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Российские учёные получат мышей с генами человека для создания вакцины от коронавируса
На обычных мышах испытания не получатся
Российские учёные из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» получат мышей с генами человека для создания вакцины от коронавируса. Это может случиться уже в июне.
Об этом рассказал руководитель центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин. Он уточнил, что исследователи из «Вектора» надеются на получение мышей до конца июня. Животные будут служить в качестве моделей заболевания человека.
Дейкин также рассказал, что таких мышей уже запросили коллеги из Америки, Индии и Великобритании, но первыми станут именно специалисты из «Вектора».
На обычных мышах опыты проводить неэффективно — они переносят коронавирусную инфекцию очень легко. Чтобы испытывать вакцину, нужны мыши с симптоматикой, как у человека.