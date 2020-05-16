Российские учёные получат мышей с генами человека для создания вакцины от коронавируса

Об этом рассказал руководитель центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин. Он уточнил, что исследователи из «Вектора» надеются на получение мышей до конца июня. Животные будут служить в качестве моделей заболевания человека.

Дейкин также рассказал, что таких мышей уже запросили коллеги из Америки, Индии и Великобритании, но первыми станут именно специалисты из «Вектора».

На обычных мышах опыты проводить неэффективно — они переносят коронавирусную инфекцию очень легко. Чтобы испытывать вакцину, нужны мыши с симптоматикой, как у человека.