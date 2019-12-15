Российские учёные повысили эффективность лечения злокачественных опухолей

Доксорубицин одинаково хорошо поглощается как раковыми, так и нормальными клетками. Кроме того, для достижения эффекта требуются большие его дозировки. Учёные давно работали над тем, чтобы решить эти проблемы. Теперь они нашли способ «упаковать» доксорубицин так, чтобы его действие стало направленным именно на раковые клетки. Если кратко, наночастицы, переносящие препарат, исследователи обогатили фолиевой кислотой, которую раковые клетки поглощают активнее, чем обычные.

Для проверки способа уже началась серия экспериментов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с использованием культур человеческих раковых клеток.