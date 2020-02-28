Российские учёные пожалуются на Илона Маска в ООН

Российская академия наук (РАН) готовит официальное обращение в ООН. Как рассказал «РИА Новости» один из учёных, спутниковая система Starlink будет мешать работе астрономов. Дело в том, что многочисленные космические аппараты на орбите Земли будут искажать наблюдения за космическими объектами. Учёные заявили, что 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от «светящихся» спутников Илона Маска (спутники, само собой, свет не излучают, а только отражают солнечный).

Сообщается, что эти опасения поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества.

Напомним, по проекту Starlink планируется запустить около 12 тысяч спутников.