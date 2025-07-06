Наука и технологии
Опубликовано 06 июля 2025, 00:24
1 мин.

Российские учёные предложили способ полётов в космос без топлива

Пока только в теории
Учёные из РУДН разработали теоретический способ передвижения в космосе без топлива. По их гипотезе, можно создать космический аппарат, который будет использовать силу всемирного тяготения и внутренние свойства частиц для движения — без выброса реактивной массы. Это может открыть путь к полётам за пределы Солнечной системы.
Российские учёные предложили способ полётов в космос без топлива

© Ferra.ru

Идею предложил профессор Сергей Купреев. Учёные уже представили свою теорию научному сообществу, готовится публикация в международном журнале Acta Astronautica.

Суть идеи — использовать спин частиц (их внутреннее вращение), чтобы создать движение. Если все атомы аппарата будут одновременно испускать частицы с определённым спином в нужном направлении, то можно добиться плавного движения без перегрузок. Это может привести к созданию двигателей, работающих на квантовых принципах, а не на химических реакциях, как сейчас.

Чтобы проверить гипотезу, учёные провели простой эксперимент: рядом с пушинками страуса уронили тяжёлый чугунный шар и зафиксировали на видео, как перья слегка отклонились к нему. Это должно подтвердить наличие гравитационного воздействия.

Хотя теория пока не доказана на практике, она может вдохновить учёных на новые открытия в области космических технологий.

Источник:Известия
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
,
#В России