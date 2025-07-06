Российские учёные предложили способ полётов в космос без топлива

Идею предложил профессор Сергей Купреев. Учёные уже представили свою теорию научному сообществу, готовится публикация в международном журнале Acta Astronautica.

Суть идеи — использовать спин частиц (их внутреннее вращение), чтобы создать движение. Если все атомы аппарата будут одновременно испускать частицы с определённым спином в нужном направлении, то можно добиться плавного движения без перегрузок. Это может привести к созданию двигателей, работающих на квантовых принципах, а не на химических реакциях, как сейчас.

Чтобы проверить гипотезу, учёные провели простой эксперимент: рядом с пушинками страуса уронили тяжёлый чугунный шар и зафиксировали на видео, как перья слегка отклонились к нему. Это должно подтвердить наличие гравитационного воздействия.

Хотя теория пока не доказана на практике, она может вдохновить учёных на новые открытия в области космических технологий.