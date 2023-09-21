Российские учёные предупредили о резком росте ожирения после пандемии COVID-19

На ситуацию влияет не только перенесённое заболевание и осложнения, но и жёсткая изоляция на протяжении локдауна. Спортзалы и фитнес-центры были закрыты, физическая активность свелась к минимуму. Эти мероприятия по профилактике заболеваемости ковидом привели к тому, что ожирение будет диагностироваться не только у взрослых людей, но и у 205 млн детей в возрасте 5-19 лет.

Учёные отмечают, что как раз умеренная физическая активность является хорошей профилактикой болезней и даже смертности. Как отмечается, регулярные тренировки умеренной интенсивности продолжительностью 2,5 часа в неделю снижают смертность на 10%.