Российские учёные придумали метод проверки нефтепроводов ультразвуком

В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ), в Архангельске, разработали метод диагностики коррозии трубопроводов с использованием ультразвуковых датчиков. Новая технология позволяет выявлять повреждения на трубах, не останавливая процесс перекачки нефти или газа. Датчики закрепляются непосредственно на трубе, измеряют толщину стенок и подают сигналы об опасных участках. Это особенно удобно, поскольку исключает необходимость сложных сварочных работ и установки образцов внутри труб.

Разработчики отметили, что ультразвуковой метод значительно упрощает диагностику по сравнению с традиционными способами. Датчики можно размещать как перед прокладкой трубопровода, так и на уже действующих участках. Расстояние между датчиками определяется их рабочим диапазоном, что позволяет контролировать состояние всей трубы. Полученные данные передаются на стационарный блок, а затем на сервер, где информация обрабатывается и визуализируется с помощью специального программного обеспечения.

Проблема коррозии остаётся острой, особенно для старых металлических трубопроводов, многие из которых построены десятки лет назад. Разработка универсального ультразвукового толщиномера позволит вовремя выявлять повреждения и продлевать срок службы труб. Как отметил автор проекта Артемий Бобров, датчики способны работать даже в условиях высоких температур, например, при перекачке нагретой нефти. Технология уже привлекла внимание нефтегазовых компаний, так как она эффективна и для наземных, и для подземных коммуникаций.