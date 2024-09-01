Российские учёные придумали новые материалы для авиации и космонавтики

Учёные из Химического института им. А. М. Бутлерова, Казанского федерального университета (КФУ) и Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева разработали особо прочные углепластики на основе фосфатных связующих. Эти материалы способны выдерживать температуры выше 500 градусов Цельсия, что делает их перспективными для использования в авиации и космонавтике. Пресс-служба Минобрнауки РФ подтвердила, что новая технология основана на применении неорганических связующих, которые обеспечивают негорючесть и устойчивость к высоким температурам.

Руководитель проекта, заведующий кафедрой неорганической химии Рустэм Амиров, отметил, что созданные углепластики армированы углеродной тканью и включают в себя алюмофосфатные, алюмоборфосфатные и алюмохромфосфатные связующие. В ходе испытаний выяснилось, что пластик на основе алюмохромфосфата обладает наилучшими показателями прочности и жёсткости, что позволяет использовать его в экстремальных условиях, включая кратковременное воздействие открытого пламени.

Амиров также подчеркнул, что их композитные материалы экологически безопасны. В отличие от традиционных пластиков, которые загрязняют окружающую среду при утилизации, эти углепластики разлагаются до компонентов глины и фосфатных удобрений. Однако учёные признают, что пока материал недостаточно влагостоек, и следующим шагом станет работа над приданием ему гидрофобных свойств.