Российские учёные придумали способ продлить срок службы аварийных светильников

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета создали световую ленту, которая помогает пассажирам найти путь к аварийным выходам и при этом служит гораздо дольше обычных аналогов. Эти полоски на полу излучают зелёный свет, который лучше всего воспринимается человеческим глазом. По словам учёных, новая лента работает примерно на треть дольше, что сокращает расходы на обслуживание систем безопасности.

Обычные световые ленты в самолётах служат около 5000 часов, но со временем их яркость снижается из-за износа вещества, которое светится под воздействием электричества. Учёные из СКФУ смогли продлить срок службы на 1500 часов, что делает ленты более надёжными и долговечными. Зелёный цвет достигается за счёт использования сульфида цинка, работающего при напряжении 110 вольт, и подходит для современных самолётов.

Также специалисты отметили, что защитное покрытие ленты увеличивает её прочность, но при этом меняет восприятие цвета при разных источниках света, так, полоски могут казаться белыми, хотя светят зелёным. Такое улучшение позволит сделать системы безопасности в авиации более эффективными и даст пассажирам больше уверенности во время полётов.