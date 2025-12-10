Российские учёные раскрыли «секрет» долговечных датчиков для космоса и медицины

Исследователи изучали материалы под названием перовскиты, которые уже используются в солнечных батареях и детекторах радиации. Проблема в том, что самые эффективные из них быстро портятся под воздействием высоких температур, влажности и радиации.

Ключевым открытием стало понимание, как толщина материала влияет на его свойства. Оказалось, что: очень тонкие плёнки (тоньше человеческого волоса) разрушаются медленнее и более толстые слои лучше улавливают излучение, но их нужно дополнительно укреплять.

Для укрепления толстых слоев учёные предложили использовать особые соединения цезия без металлов в составе.

Это открытие позволит в будущем конструировать оборудование, которое сможет годами работать в экстремальных условиях — вплоть до космоса.