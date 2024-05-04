Российские учёные рассказали о пяти мощных вспышках на Солнце

На Солнце зафиксированы пять вспышек высокого класса М, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Одна из наиболее мощных вспышек произошла в 09:19 по московскому времени и продолжалась 28 минут. Кроме того, зарегистрированы вспышки М1.2, М1.1, М2.4 и М1.6.

Солнечные вспышки разделяются на пять классов: A, B, C, M и X, причём каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего. Эти вспышки могут вызывать магнитные бури, когда выбросы солнечной плазмы достигают Земли.