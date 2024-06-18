Российские учёные разработали эффективный аккумулятор для корабля «Орёл»

В МФТИ разработали аккумуляторную батарею для нового российского космического корабля «Орёл», которая по эффективности превосходит аналоги от SpaceX на 10%. Учёные планируют дальнейшее увеличение этого преимущества до 30%. Батарея была спроектирована специалистами Института электродвижения МФТИ в рамках сотрудничества с РКК «Энергия».

Созданный аккумулятор весит всего 30 килограммов, в то время как американские аналоги достигают 43 килограммов. Он содержит 48 специально разработанных литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих высокую удельную энергию и устойчивость к условиям космического пространства.

Батарея рассчитана на минимум четыре полёта с возможностью перезарядки. В текущем году МФТИ планирует завершить земные испытания и передать её для комплексных проверок в составе космического корабля «Орёл», который станет ключевым элементом российской лунной программы и заменит корабли серии «Союз».