Российские учёные разработали нейросеть, позволяющую более точно редактировать ДНК

Наука и технологии
Сегодня в 21:42
1 мин.
Российские учёные разработали нейросеть, позволяющую более точно редактировать ДНКОб этом пишет «Научная Россия»
Группа российских биоинформатиков предложила новую архитектуру нейросети, которая позволяет предположить, насколько точно будет отредактирован геном. Благодаря этому ДНК будет изменяться более эффективно, а значит, можно будет разработать больше способов лечения заболеваний, передающихся по наследству. Подробнее об этом - в статье.
При редактировании генома обычно применяется метод CRISPR/Cas. Это один из вариантов защиты бактерий от различных вирусов. Учёные из московского Сколтеха создали определённый набор нейросетей. Эти нейросети обучили при помощи данных, которые содержат множество экспериментально подтверждённых гидовых РНК, сработавших на клетках и человека, и животных.
Важно, что разработанный исследователями алгоритм способен оценивать возможность разрезания ДНК в правильном месте для заданных гидовых РНК. Другими словами, он позволяет увеличить точность редактирования генома и сэкономить ресурсы и время учёных.
Источник: Научная Россия