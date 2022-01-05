Российские учёные разработали нейросеть, позволяющую более точно редактировать ДНК

Об этом пишет «Научная Россия»

Группа российских биоинформатиков предложила новую архитектуру нейросети, которая позволяет предположить, насколько точно будет отредактирован геном. Благодаря этому ДНК будет изменяться более эффективно, а значит, можно будет разработать больше способов лечения заболеваний, передающихся по наследству. Подробнее об этом - в статье.