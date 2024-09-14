Российские учёные сделали деталей самолётов прочнее

Учёные из Челябинского государственного университета и Пермского федерального исследовательского центра впервые в России провели успешный эксперимент по увеличению прочности деталей самолётов с помощью лазерной обработки. Об этом рассказала Ксения Манухина, младший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН. Основное внимание в эксперименте уделено деталям, таким как лопатки турбин реактивных двигателей, которые испытывают большие нагрузки и температурные колебания.

В ходе эксперимента использовалась технология лазерной ударной проковки, где ультракороткие импульсы лазера воздействуют на металл. После удара на поверхности детали остаётся небольшая вмятина, но прочность увеличивается, что продлевает срок службы. Как пояснила Манухина, процесс также включает подачу воды на пластину для предотвращения распространения ударной волны, что делает обработку более эффективной.

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