Российские учёные сделали «ловушку для света» прозрачной

Микрорезонатор представляет собой оптический «сэндвич» из двух многослойных зеркал с тонким слоем жидкого кристалла между ними. Обычно он удерживает свет определённой длины. Но если подать напряжение, молекулы жидкого кристалла меняют ориентацию, и резонатор перестаёт отражать свет.

Учёные объяснили этот эффект с помощью особой пары оптических резонансов: один из них излучает свет в одну сторону, другой возбуждается при освещении с одной стороны, но излучает в обе. В результате отражение подавляется, и резонатор становится «невидимым» для определённого диапазона волн.

Явление открывает возможности для высокочувствительных сенсоров, оптической связи, перестраиваемых лазеров и управления световыми пучками. Также эффект может использоваться в энергоэффективных дисплеях и стеклах с регулируемыми свойствами.