Российские учёные сделали сверхпрочный бетон

Наука и технологии
Сегодня в 14:05
Российские учёные сделали сверхпрочный бетонЭто поможет зданиям стоять дольше
Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона. Готовый продукт получается прочнее обычного. Это может помочь решить проблему преждевременного разрушения бетонных конструкций.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследователей, у бетона есть недостаток — низкая трещиностойкость. А разрушение бетона в железобетонных конструкциях может привести к внезапному и прогрессирующему разрушению всего здания или сооружения.
Поэтому учёные создали новый материал. Он состоит из цементной матрицы с равномерным распределением по всему объёму специальных волокон различного размера и состава: из стали, полипропилена и базальта. Именно они делают бетон более прочным и устойчивым.
Тесты показали, что увеличение прочности на сжатие и при изгибе в новом бетоне может составить до 80% по сравнению со стандартным материалом.