Российские учёные сделали сверхпрочный бетон

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследователей, у бетона есть недостаток — низкая трещиностойкость. А разрушение бетона в железобетонных конструкциях может привести к внезапному и прогрессирующему разрушению всего здания или сооружения.

Поэтому учёные создали новый материал. Он состоит из цементной матрицы с равномерным распределением по всему объёму специальных волокон различного размера и состава: из стали, полипропилена и базальта. Именно они делают бетон более прочным и устойчивым.

Тесты показали, что увеличение прочности на сжатие и при изгибе в новом бетоне может составить до 80% по сравнению со стандартным материалом.