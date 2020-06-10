Российские учёные смогли сжечь в воде алюминий

В пресс-службе института журналистам рассказали, что в качестве топлива для транспорта, вопреки сложившейся практике, можно использовать металлы, а не углеводороды. Именно такую практику проверили учёные, проведя исследование с алюминиевыми гранулами.

Вообще-то, если поместить алюминий в воду при обычных условиях, ничего не произойдёт, ведь металл защищён оксидной плёнкой. Плёнку можно снять хлоридом ртути, и тогда в воде начнётся реакция. Как пишет «РИА Новости», новый метод учёных не требует дополнительных химических добавок.

Размер алюминиевых гранул в опыте составил примерно один сантиметр. Исследователи обнаружили, что такой алюминий при температурах от 250 до 400 градусов Цельсия горит в парах воды со скоростью около одного сантиметра в час.

Сообщается, что в результате сжигания образуются газообразный высокочистый водород и твёрдый оксид алюминия, а также выделяется тепловая энергия.