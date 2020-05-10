Российские учёные создадут самую оптимальную модель по выводу страны из режима самоизоляции

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева. Он сообщил, что исследователи уже приступили к разработке оптимальной модели. Результаты работы позволят дать точный ответ на вопрос — как вывести российскую экономику из карантинных условий, не перегружая систему здравоохранения страны.

Отмечается, что российские математики и программисты уже остановили свой выбор на семи вариантах проекта. В течение недели они будут искать наилучшие решения поставленной задачи, а затем презентуют результаты своей работы.

Сергеев рассказывал, что поиск модели сопровождаются сложностью. Она заключается в установлении с максимальной точностью числа бессимптомных носителей коронавируса.

Также Сергеев отметил, что для составления модели пока хватает лишь статистических данных из Москвы и Санкт-Петербурга. Но адекватную модель в будущем можно будет доработать для других городов.