Российские учёные создадут системы для исправления акцента у иностранцев

Это не единственное направление работы. Есть и системы, которые смогут ставить диагнозы в медицине, и планировать для судов безопасные маршруты движения. Авторы пояснили, что всё зависит от данных.

Одна из аспирантов Института сейчас занимается естественным языком. Она рассказала, что получила задачу от Восточного института. Иностранные неанглоязычные студенты обычно говорят на английском языке с акцентом, и часто непонятно, что они хотят сказать. Поэтому специалисты решили создать систему, которая поможет студентам исправить акцент. Аспирантка уже описала модель изменения состояния языка и соотношения, показывающие, как будет меняться состояние языка в зависимости от отработки упражнений. Сама программная система пока в процессе разработки. Должна быть готова к 2022 году.