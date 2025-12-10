Российские учёные создали «бублик» для электроники будущего

Гиратор — важнейшая деталь, преобразующая ток в напряжение и обратно. Проблема традиционных схем в том, что для этого нужна громоздкая и тяжёлая катушка, которую тяжко сделать миниатюрной.

Исследователи нашли элегантное решение. Они создали устройство в форме бублика (тороидальной формы), которое имитирует работу катушки без её физического присутствия. В основе лежит трёхслойная конструкция из умных материалов. Вся система полностью «запирает» магнитное поле внутри себя, что устраняет вредные помехи для соседних компонентов.

Разработка уже востребована в: аэрокосмической отрасли, радиолокации, прецизионной робототехнике и системах связи. Создан опытный образец.