Российские учёные создали «бублик» для электроники будущего

Опубликовано 10 декабря 2025, 18:351 мин.
Российские учёные создали «бублик» для электроники будущегоФорма у него такая
Учёные из Новгородского государственного университета (НовГУ) усовершенствовали один из главных элементов электронных схем — гиратор. Эта разработка позволит сделать спутники, системы связи и роботов значительно компактнее, точнее и энергоэффективнее, пишет ТАСС. Спасибо форме бублика.
Гиратор — важнейшая деталь, преобразующая ток в напряжение и обратно. Проблема традиционных схем в том, что для этого нужна громоздкая и тяжёлая катушка, которую тяжко сделать миниатюрной.
Исследователи нашли элегантное решение. Они создали устройство в форме бублика (тороидальной формы), которое имитирует работу катушки без её физического присутствия. В основе лежит трёхслойная конструкция из умных материалов. Вся система полностью «запирает» магнитное поле внутри себя, что устраняет вредные помехи для соседних компонентов.
Разработка уже востребована в: аэрокосмической отрасли, радиолокации, прецизионной робототехнике и системах связи. Создан опытный образец.