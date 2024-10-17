Российские учёные создали «электронный нос» для фермеров

В Новосибирске разработали инновационный прибор для определения концентрации газов в почве, который поможет оценить здоровье растений и эффективность удобрений. Об этом рассказал Александр Баннов, старший научный сотрудник Интеграционной лаборатории «Биоинженерия» Новосибирского государственного технического университета. По его словам, устройство работает, откачивая воздух из почвы и анализируя его с помощью газовых датчиков, а также контролируя температуру и влажность.

Баннов добавил, что новый газоанализатор может одновременно отслеживать около пяти-шести газов, благодаря инфракрасным лазерным датчикам и хеморезистентным сенсорам, разработанным в университете. Кроме того, он оценивает влажность как почвы, так и воздуха, что позволяет давать точные рекомендации по уходу за растениями и использованию удобрений.

На данный момент готов образец прибора, в котором около 20% комплектующих произведены в России, а остальные 80% — из дружественных стран. Учёные намерены сделать устройство более лёгким и мобильным, чтобы его можно было удобно использовать в полевых условиях. Они уверены, что анализаторы будут полезны не только в сельском хозяйстве, но и в таких отраслях, как геофизика и нефтегазовая индустрия.