Российские учёные создали крупнейший в мире квантовый гейт на кудитах

Использование кудитов — квантовых носителей с большим числом уровней — позволяет выполнять многокубитные операции, слишком сложные для обычных кубитов. Такой подход повышает точность вычислений и сокращает ресурсозатраты. Это важно для решения практических задач в оптимизации, логистике и моделировании молекул.

Один из авторов работы добавила, что метод с кудитами может использоваться не только на ионных квантовых компьютерах, но и на других платформах.