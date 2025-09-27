Российские учёные создали крупнейший в мире квантовый гейт на кудитах

Опубликовано 27 сентября 2025, 23:101 мин.
Российские учёные создали крупнейший в мире квантовый гейт на кудитахПрогресс есть
Российские исследователи из ФИАН и Российского квантового центра впервые реализовали обобщённый гейт Тоффоли на 10 кудитах — это крупнейшая подобная операция, зафиксированная в мировой научной практике. Эксперимент продемонстрировал новые возможности для квантовых вычислений, ранее недоступные стандартными методами.
Использование кудитов — квантовых носителей с большим числом уровней — позволяет выполнять многокубитные операции, слишком сложные для обычных кубитов. Такой подход повышает точность вычислений и сокращает ресурсозатраты. Это важно для решения практических задач в оптимизации, логистике и моделировании молекул.
Один из авторов работы добавила, что метод с кудитами может использоваться не только на ионных квантовых компьютерах, но и на других платформах.